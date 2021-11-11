《國際經濟》供應鏈異常未解 韓央行估通膨將超預期 10:512021/11/11 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行11日表示，由於出口持續強勁，當地景氣正在復甦正軌上，不過，現在卻面臨許多不確定因素。其中之一，就是全球供給鏈的斷鏈現況可能會造成許多連鎖負面效應。 韓國央行也指出，由於民間消費變強，韓國經濟成長看起來如同先前預期那般穩健。不過伴隨而來的通貨膨脹問題將超過原先預估。 韓央行表示，出口持續穩步成長，加上當地社交禁令逐漸鬆綁下，消費力正在回溫，景氣成長趨勢符合預期。還有，全球供應面不順，還有油價上漲，通貨膨脹將比預期更大且時間更久。 資產股強彈 南紡、台肥權證狂歡 陸港觀盤－弱經濟周期行業 投資機會浮現 #全球 #韓國央行 #當地 #許多 #通貨膨脹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停滯性通膨風險升溫 陸貨幣政策 左右為難 04:102021/11/11 全球財經 憂美經濟成長觸頂...法人：對股債保持中立 04:102021/11/11 投資理財 黃天牧認證的多頭總司令 張錫：明年台股沒有太大風險 04:102021/11/11 財經要聞 摩根大通喊進英股 脫歐後首見 04:102021/11/11 全球財經 大陸10月物價指數飆 通膨蠢動 04:102021/11/11 產業財經 鷹派大將，聖路易聯準銀行總裁布拉德：Fed明年升息2次 應考慮縮表 04:102021/11/11 全球財經 物價驚驚漲 公平會：未見聯合行為 04:102021/11/11 財經焦點 高盛維持千金級評價 04:102021/11/11 財經要聞 政府應告訴人民 減碳是要付錢的 04:102021/11/11 時論廣場 兩大強權通膨壓力鍋，10月大悶燒！－陸PPI年增13.5％ 26年新高 04:102021/11/11 財經要聞 《國際金融》財報推一把 歐股登頂 10:172021/11/11 財經 財經熱門新聞 美通膨數據爆炸！神準鐵嘴不忍了開嗆：股市早該崩盤 - 財經 馬斯克真的賣股了！套現300億只為做這件事 - 財經 50歲夫妻年收百萬卻沒房住 真相曝光網怒了：過太爽 - 財經 全球兩大強權快炸鍋 謝金河曝1失控數字殺美股 台股逃不掉 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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