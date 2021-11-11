韓國央行11日表示，由於出口持續強勁，當地景氣正在復甦正軌上，不過，現在卻面臨許多不確定因素。其中之一，就是全球供給鏈的斷鏈現況可能會造成許多連鎖負面效應。

韓國央行也指出，由於民間消費變強，韓國經濟成長看起來如同先前預期那般穩健。不過伴隨而來的通貨膨脹問題將超過原先預估。

韓央行表示，出口持續穩步成長，加上當地社交禁令逐漸鬆綁下，消費力正在回溫，景氣成長趨勢符合預期。還有，全球供應面不順，還有油價上漲，通貨膨脹將比預期更大且時間更久。