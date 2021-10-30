眼見籃網開季表現起伏不定，厄文仍因拒絕接種新冠疫苗無法出賽，籃網老闆蔡崇信終於再次出面喊話，「儘管我並非真正理解，卻尊重厄文的決定，我對他很有耐心，現在他在球隊名單之中，只是沒法出場罷了，我們希望他趕緊接種疫苗！」

畢竟厄文的無法出賽，確實造成當前籃網不小影響，蔡崇信強調，「我相信籃網可以贏球，就算沒有厄文，我們仍有機會衝擊總冠軍，我們還有杜蘭特、哈登、喬哈里斯等好手，可是我們理所當然必須處理球員問題，厄文的狀況必須解決。」

「我真的不知道厄文何時可以宣告歸隊，如果紐約市的防疫規定仍然有效，厄文就必須在接種疫苗之後才可以回來，請別再問我紐約市何時修改規定，」蔡崇信表示，「我們花了時間跟厄文溝通，我不認為疫苗跟信仰有關，這是科學與事實。」

蔡崇信說：「我們現在可以重啟經濟，重新有了社交活動，就是因為我們接種疫苗，這是絕對的事情，跟信仰毫無關係。當然我希望厄文繼續成為我們的一部分，我不打算繼續延伸討論這件事了，我們面臨的問題就是他本季能否出賽，我們希望他趕緊接種疫苗。」