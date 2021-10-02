隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心規劃放寬戶外戴口罩規定，從通風好、空曠的地方逐步鬆綁。今日台北市長柯文哲直言「打2劑戴口罩幹什麼？」 ，主張完整接種就放寬規範，不過指揮官陳時中回應指「口罩還是相當必要的條件」。另近期有專家建議未來檢疫不需到旅館、檢疫所，而改為在家，陳時中表示有在思考，但還是要晚一點。

指揮中心推動鬆綁防疫規範之際，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如建議接下來考慮檢疫不需到防疫旅館或集中檢疫所，可在家建議，甚至待疫苗打到7成，就可縮短檢疫天數。

針對此建議，陳時中回應，這些都有在思考，不過到家中檢疫還是要晚一點，我想屏東的案例大家還是記憶尤深。他今日也再度強調防疫需要有韌性，考量強度，防疫疲乏，經濟的影響，三方面做到平衡，並將疫苗的效果、藥物的效果一併納入考慮。

對於有校園欲比照文化活動，取消梅花座，醫療應變組副組長羅一鈞表示，教育部已在研擬相關的指引，會送至指揮中心核定。