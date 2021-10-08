民眾黨立委蔡壁如日前透露，黨內2024年總統大選的組合，不排除是台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，柯受訪時稱「這非假新聞」，卻又說外界過度解讀。對此，民進黨北市議員王世堅8日嗆柯「夭鬼假細禮」，故意放話來測風向，明明自己想選總統，卻拿一直消費他人。

王世堅批評，蔡壁如和柯文哲的關係是一體兩面、互為表裡，郭柯配明明是柯放出的消息，卻又推說外界過度解讀，根本是「夭鬼假細禮（貪吃又裝客氣）」，只是想試水溫測風向，才會故意這樣放話，相信郭台銘會對此感到尷尬，因為郭就算要配，也是跟新北市長侯友宜配。

王怒轟，柯文哲說要每天把該做的事做好，其實是把每天想說的話說滿，與其說這件事是外界過度解讀，不如說是過度放話，他認為柯應做好市長工作，別每天動歪腦筋，「這件事就是他過度解讀郭台銘，他就是想要各界過度解讀，大家要查出他的言外之意。」

王表示，柯這幾天的舉動跟放話，只是一再提醒社會大眾，不要忘了「柯文哲想選總統」，但他要鄭吿柯，既然現在還是台北市長，就該盡本分，但柯是標準的「吃碗內看碗外」，7年來如一，柯現在就是專業的黨主席、兼差的市長，都定位好了，他認為很難改變。

對於蔡壁如稱自己樂見柯郭合作，是因郭是加分的副手。王則說，這叫一廂情願，因為誰正誰副，還要看各方面成績來做評比，更何況郭也未鬆口要選總統，他希望柯別再過度解讀郭，明明自己想選總統、炒聲量，卻要拿他人來做文章，口口聲聲說兩人感情好，卻又消費對方。

王直言，柯就是覬覦郭台銘的聲量，和社會對郭買疫苗的感謝，但大家都不是傻瓜，感謝歸感謝，選舉歸選舉，事情還是要一碼歸一碼，但柯卻把兩者全部混在一起，藉由混水摸魚 來為民眾黨選舉多攻一些席位。