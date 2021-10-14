海曼資本管理公司（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）近兩年唱衰港元。外媒援引美國證券交易委員會（SEC）執法行動文件，公布巴斯獲得前美國總統川普顧問班農（Steve Bannon）、中國商人郭文貴投資約1億美元，並揭露巴斯在對賭港元和其他亞洲貨幣的交易中虧損95％。

香港經濟日報援引外電消息，由班農、郭文貴成立的新創企業「GTV傳媒集團」，2020年以未註冊股份銷售，籌資3.39億美元。同年6月，「GTV傳媒集團」將其中1億美元資金，交給海曼資本管理。根據當時資料顯示，巴斯於同一時期曾高調批評「港版國安法」將引發港元崩潰。

巴斯將其中3000萬美元投資港元和其他貨幣，但虧損95％，而巴斯和海曼資本則並未遭到SEC指控涉及不當行為。

「GTV傳媒集團」9月連同另外兩家傳媒集團，因涉嫌向數以千計投資者非法銷售股份或數位資產，向SEC支付逾5.39億美元和解費用。