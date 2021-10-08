主計長朱澤民7日在立院經委會被質詢時，脫口回應一碗蚵仔麵線「大概20塊左右吧！」引發全民炸鍋。朱澤民今天則改口「沒有聽到說蚵仔」。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，主計長明明回答：「蚵仔麵線大概20塊左右吧」，他不禁酸說：好啦，衛福部長陳時中的金句，你自己選一個繼續辯駁。

立委羅明才7日質詢問朱澤民，「一碗蚵仔麵線要多少錢？」朱澤民竟答「20元」，遭轟與社會脫節。朱澤民後來改口表示，「我沒有聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」。行政院長蘇貞昌緩頰表示，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，所以對單一品項價格不清楚，改天會邀主計長去吃蚵仔麵線。

藥師林士峰8日在臉書貼文表示，主計長說他昨天沒聽到「蚵仔」，以為是在問麵線而已，所以才說一碗20元。不對啊，主計長你自己回答時明明都說：「蚵仔麵線大概20塊左右吧」。我們不求所有從政的人都是聖人，但是最基本的誠信應該還是要有的。好啦，衛福部長陳時中的金句，你自己選一個繼續辯駁。

網友紛紛用陳時中金句猛酸，「太計較蚵仔麵線有沒有20元，心態不健康啊！」、「一碗20元肯定沒有人買得到，但也不排除有人買得到...(金句遞上)」、「你居心叵測。」、「我負責....。」、「你不用太不滿。」、「我是覺得吼，粗飽的話DUCK不必。」

也有網友說，「忍不住今天去買了一碗吃，怎麼不是20元？」、「其實主計長也可以說，沒聽到麵線，以為是在問蚵仔？」、「老闆，來碗陽春麵線。」