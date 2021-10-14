高雄鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動31個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶和屍體，截至下午3點，大樓內仍有許多屍體待送出，有家屬跑遍高市醫院，在現場搜救名單上也找不到親人，焦急等待。

「她逃生的時候忘記帶手機！」、「我找遍高雄所有醫院，現場白板也沒有我爸爸的名字！還要多久！」許多家屬和親友焦急在現場等候，和區公所人員登記失聯親友的姓名，但仍有許多名單與消防局的搜救名單對不上，生死成謎。

雲梯車凌晨救出住戶後，上午開始不斷從高樓層送出屍體，現場經醫生判定明顯死亡者，直接送往殯儀館。（袁庭堯攝）

下午最新統計，共55位住戶先後被救出，其中14人OHCA，12人明顯死亡直接送殯儀館。市長陳其邁表示，不排除人為縱火，警方也已帶回四人調查。

許多家屬在外焦急等待。（袁庭堯攝）

區公所協助民眾登記比對失聯親友姓名，仍有多民眾找不到親友。（袁庭堯攝）

消防局表示，凌晨現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。衛生局第一時間也啟動大量傷患機制，委請醫學中心跟另兩家公立醫院各派3組醫護團隊到現場協助救護，也加派6輛救護車到現場待命支援。

雲梯車不斷搶救陽台求救的住戶，天亮後遺體也陸陸續續透過雲梯車送出。經醫師現場判定明顯死亡者，為了不癱瘓醫療院所的急救機制，直接送往殯儀館。

醫生表示，許多送出的遺體並無明顯燒傷，但鼻孔內都是黑炭，可能逃生不及，吸入過多濃煙窒息。

事發前，有附近居民表示，半夜疑似聽到爭吵聲，沒多久聽到爆炸聲響後，大樓一樓就燃起熊熊火焰。但鹽埕分局表示，調閱附近監視器，並沒有錄到可疑人士及起火影像。

內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、消防局長李清秀、警察局長黃明昭等人11時許也在現場發表談話。陳其邁表示，該起火警不排除是人為縱火，黃明昭則強調，已帶回四嫌疑人調查中，市府也強調全力協助安置家屬及受難民眾。