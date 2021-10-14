浩角翔起、籃籃與何美帶大家造訪高雄壽山動物園當一天的動物飼育員。（民視提供）

民視《綜藝新時代》日前浩角翔起、籃籃與何美造訪高雄壽山動物園當一天的動物飼育員，因為疫情與園內整修，無人的動物園讓大家覺得不可思議，籃籃與何美太過興奮，竟然學起長臂猿滑動作超爆笑，不僅藝人如此，連壽山動物園職人都活潑了起來，職人李建親和力十足的可愛獅裝加上獅吼，聽著職人阿和一邊介紹長臂猿，長臂猿還幫忙做表演，讓藝人們也忍不住一直分心。

見過大風大浪的浩翔在專業的鐵柵欄房間，不但親自檢查觸摸犀牛背部與腳，直呼親手摸到「銅牆鐵壁」犀牛皮，在幫重達2千公斤的犀牛量體重時，犀牛有點小抓狂，猛撞柵欄發出巨大響聲，職人解釋犀牛想要吃飯，浩翔一臉驚恐，籃籃更是嚇到躲在他們身後，還把浩翔推向犀牛，讓浩子氣到要換女主持人，但職人卻一派輕鬆的安撫著犀牛，並且趕緊放牠去吃飯，事後浩子心有餘悸的說：「這比鱷魚跟黑熊恐怖一千倍啦!」。

最後職人阿和帶大家去跟慢活界之王樹懶直播，也讓拍攝過無數次直播的浩翔說，人生第一次來賓「這麼大咖又這麼慢」，職人說因為疫情這樣可以讓民眾更能參與動物的成長過程，一天友10小時都倒吊在樹上的樹懶，可以一個禮拜大小便一次，所有動作都慢慢的優閒氛圍，讓浩子覺得特別親切很像找到自己的感覺。

體驗完一天飼育員，讓浩翔佩服他們的辛苦，每天要應付動物的各種突發狀況，還要安撫牠們情緒，籃籃更舉手說她從小志願就是想當動物飼育員，被犀牛嚇得腿軟的浩翔一聽到就整把火怒喊「妳絕對不合格」，笑歪眾人的體驗，讓所有人留下深刻印象。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視播出，每周日下午1點於八大綜合台播出。