《綜藝新時代》本周浩角翔起、籃籃與張立東造訪台中清水帶大家認識紫玉米，開場以東京奧運「超級變變變」的發想，加上4位工作人員，以人體拼湊出玉米2個大字，頂著炙熱的豔陽，主持群與來賓以為身穿黑色緊身衣已經很熱了，沒想到紫玉米職人胡志宏一身紫色「玉米王子裝」帥氣出場後，阿翔看到之後很是欣慰喊：「我以為我們夠熱的，沒想到你穿更多，真是辛苦你了。」

接著要進行體驗工作是採收，職人為介紹，隨手取了在浩子身旁的玉米株當樣本，拉著上面其中1支玉米說「這夠大代表成熟了」，沒想到玉米被舉起的角度，跟「小浩子」成了最害羞的借位，浩子順勢一臉驕傲地請職人「再說1遍什麼很大」，沒想到素人職人很配合地邊扶著玉米邊說著「這支很大」，為了節目能夠播出，阿翔也急滅火表示：「不要鬧啦！」為了讓藝人實際了解紫玉米的成熟狀態，職人表示要請他們親自練習，但因為是忠實觀眾深知節目風格，特別聲明只讓2隊各採1支做比較，浩子則搞笑說：「他真的有在看節目，不然我等一下就會把整片拔光了！」

被分到跟籃籃一隊的張立東則開始拿出撩妹的看家本領，先是「玉米田之戀」、「椅背直（一輩子）」、「看！結婚吧」，逗得籃籃嬌羞推喊立東趕快走，沒想到又被張立東狂撩說：「沒想到她比我急？」讓籃籃哭笑不得，採收的過程中，籃籃為了防止張立東跌進地上的坑洞，突然牽起張立東的手，讓他驚訝大喊「原來這才是玉米」，結果籃籃一不小心軟腳跌坐玉米田，順勢把張立東往身上拉，「幸福的一瞬間」讓張立東忍不住大喊「把鏡頭關掉」，超歪樓的美麗意外也讓眾人笑開懷。

最後張立東又大秀「撩妹神技」，籃籃在選中了玉米後回頭想問意見：「這玉米中空沒有到底耶！」張立東機智回「沒關係我會陪妳到底」，讓籃籃心臟又被重擊笑到不能自己，浪漫又幽默的回答讓全場都像戀愛了一樣，沒想到下一秒籃籃拔下玉米後對著立東說「怎麼小小又中空」，讓張立東無奈地喊「不要對著我講好不好」，粉紅泡泡瞬間破滅。節目每週五晚間10點15分在民視播出，每週日下午1點八大綜合台播出。