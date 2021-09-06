菲律賓東方海域本周有熱帶擾動發展，且有受到另一個熱帶擾動互相干擾的跡象，氣象專家吳德榮表示，根據歐洲模式模擬，周五(10日) 熱帶擾動8級風力影響台灣陸地的機率上升到20%至30%，對台灣的威脅提高，導致周五至周日變天，由於2個熱帶擾動可能有交互作用，模式模擬不確定性比較大，若屆時成颱，將是今年第13號颱風「康森」。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方海域有2個熱帶擾動發展、且有互相干擾的跡象，因此各國模式模擬存在相當大的差異。美國模式模擬，周五(10日)熱帶擾動正通過宮古島、石垣島附近，將向北大迴轉。

美國模式(GFS)模擬周五(10日)20時，熱帶擾動正通過宮古島、石垣島附近，將向北大迴轉。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮說，歐洲系集模式則模擬，周五(10日)出現2組路徑，一組是往台灣東南方海面前進，風力達8級的最高機率60%至70%，另一組則通過呂宋島進入南海，8級風力最高機率50%至60%，影響台灣陸地的機率也調升到20%至30%之間，顯示該熱帶擾動模擬已略提升對台灣的威脅。但2個熱帶擾動其間可能有直接或間接的交互作用，不確定性比較大，常有大幅度的調整，故不應急著下定論，應持續密切觀察。

歐洲系集模式(ENS)模擬，10日20時風力能達到8級的機率有2組極值，一組在台灣東南方海面，最高機率60%至70%，另一組則通過呂宋島進入南海，最高機率50%至60%，影響台灣陸地的機率也略調升到20%至30%之間。 (圖擷自ECMWF)

近日天氣方面，吳德榮說，今天太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後對流強擴展至部分平地，需注意劇烈天氣發生，未降雨前則晴朗炎熱。氣象局也表示，今天中南部及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨、大雷雨發生機率。

吳德榮說，明至周四(7至9日)太平洋高壓稍增強，全台晴朗炎熱，桃園以南近山區仍有局部雷陣雨的機率。周五至周日(10至12日)太平洋高壓再減弱，天氣變化的程度與熱帶擾動的動向息息相關，有不確定性，需再觀察。