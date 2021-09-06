中央氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的低氣壓於今(6)日14時發展為輕度颱風，為今年編號第13號「康森」，預計將通過菲律賓進入南海，氣象局預計周五最接近台灣，不過目前沒有直接影響。

根據氣象局資訊，目前太平洋地區有1個颱風、1個熱帶性低氣壓，康森颱風6日14時的中心位置在北緯10.8度，東經126.8度，以每小時12公里速度，向北北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

(TD16)6日14時的中心位置在北緯14.5度，東經138.8 度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

氣象局預計康森颱風周五、六(10、11日)最靠近台灣，至於熱帶性低氣壓TD16周五至周日(10至12日)受到其外圍雲系影響，迎風面基隆、北海岸、東北部、東部有雨，不過由於目前距離遙遠，強度、路徑還有變數，影響程度持續觀察中。