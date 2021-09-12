中央氣象局晚間8：30已解除中度颱風璨樹的陸上颱風警報，預計深夜將解除海上警報。(氣象局)
中央氣象局晚間8：30已解除中度颱風璨樹的陸上颱風警報，預計深夜將解除海上警報。(氣象局)

中央氣象局晚間8：30已解除中度颱風璨樹的陸上颱風警報，預計深夜將解除海上警報，根據行政院人事行政總處公布，目前包括北北基等19縣市已宣布，明(13)日正常上班上課。

璨樹陸警解除！中南部慎防「回馬槍」　氣象局最新說明｜2021.09.12

北部地區

基隆市：13日正常上班上課。

台北市：13日正常上班上課。

新北市：13日正常上班上課。

桃園市：13日正常上班上課。

新竹縣：13日正常上班上課。

新竹市：13日正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：13日正常上班上課。

台中市：13日正常上班上課。

彰化縣：13日正常上班上課。

南投縣：13日正常上班上課。

雲林縣：13日正常上班上課。

南部地區

嘉義縣：13日正常上班上課。

嘉義市：13日正常上班上課。

台南市：13日正常上班上課。

高雄市：13日正常上班上課。

屏東縣：13日正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：13日正常上班上課。

花蓮縣：13日正常上班上課。

台東縣：13日正常上班上課。

離島地區尚未列入警戒區。

璨樹陸警解除 螺旋雨帶報到 北部暴雨下到清晨
璨樹颱風路徑 亞太6氣象單位預測 他揭為什麼日本最準
颱風暴風圈縮小 北部風雨到深夜 中南部慎防「回馬槍」

#颱風 #停班停課 #正常上班上課 #璨樹 #陸上颱報解除