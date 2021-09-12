中央氣象局晚間8：30已解除中度颱風璨樹的陸上颱風警報，預計深夜將解除海上警報，根據行政院人事行政總處公布，目前包括北北基等19縣市已宣布，明(13)日正常上班上課。
北部地區
基隆市：13日正常上班上課。
台北市：13日正常上班上課。
新北市：13日正常上班上課。
桃園市：13日正常上班上課。
新竹縣：13日正常上班上課。
新竹市：13日正常上班上課。
中部地區
苗栗縣：13日正常上班上課。
台中市：13日正常上班上課。
彰化縣：13日正常上班上課。
南投縣：13日正常上班上課。
雲林縣：13日正常上班上課。
南部地區
嘉義縣：13日正常上班上課。
嘉義市：13日正常上班上課。
台南市：13日正常上班上課。
高雄市：13日正常上班上課。
屏東縣：13日正常上班上課。
東部地區
宜蘭縣：13日正常上班上課。
花蓮縣：13日正常上班上課。
台東縣：13日正常上班上課。
離島地區尚未列入警戒區。
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