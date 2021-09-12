中央氣象局晚間8：30已解除中度颱風璨樹的陸上颱風警報，預計深夜將解除海上警報。(氣象局)

中央氣象局晚間8：30已解除中度颱風璨樹的陸上颱風警報，預計深夜將解除海上警報，根據行政院人事行政總處公布，目前包括北北基等19縣市已宣布，明(13)日正常上班上課。

璨樹陸警解除！中南部慎防「回馬槍」 氣象局最新說明｜2021.09.12

北部地區

基隆市：13日正常上班上課。

台北市：13日正常上班上課。

新北市：13日正常上班上課。

桃園市：13日正常上班上課。

新竹縣：13日正常上班上課。

新竹市：13日正常上班上課。

中部地區

苗栗縣：13日正常上班上課。

台中市：13日正常上班上課。

彰化縣：13日正常上班上課。

南投縣：13日正常上班上課。

雲林縣：13日正常上班上課。

南部地區

嘉義縣：13日正常上班上課。

嘉義市：13日正常上班上課。

台南市：13日正常上班上課。

高雄市：13日正常上班上課。

屏東縣：13日正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：13日正常上班上課。

花蓮縣：13日正常上班上課。

台東縣：13日正常上班上課。

離島地區尚未列入警戒區。