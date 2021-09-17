林口警分局於今(17)日國家防災日協助海嘯警報試放，依中央氣象局110年國家防災日海嘯情境設定模擬於當日9時21分，臺灣東部海域發生芮氏規模8.0地震，並引發海嘯，威脅臺灣東部、東南部、西南部、東北部及北部沿海地區。

110年國家防災日模擬八級地震，林口警協助海嘯警報發送。(林口分局提供)

林口警分局下福派出所因緊臨海邊，因此協助海嘯警報試放於9時25分執行運用防空警報系統發布海嘯緊急警報試放，9時35分發布海嘯解除警報試放。本次海嘯警報試放期間，轄內各機關、學校、部隊及民眾均維持正常作息，不實施人車管制及疏散撤離。

林口警分局分局長陳忠龍表示，臺灣位於颱風路線及地震帶上，許多天然災害總是來的又快又急，常令我們措手不急，更需要我們的重視及防範，所以今年9月17日國家防災日當日上午9時25分至9時35分，轄內下福派出所人工海嘯警報臺，同時參與協助海嘯緊急及解除警報試放，全部成功試放，發放率高達100％，海嘯警報試放過程圓滿順遂。