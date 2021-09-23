歷經好幾個月封鎖，部分東南亞國家已把「清零」策略拋諸腦後，選擇制定一條與病毒共存之道。不過專家警告，在疫苗覆蓋率還不夠的時候開放，恐帶來災難性後果。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）今夏席捲東南亞，由於Delta變異株傳染性極強，7月病例遽增，8月已在大多數國家達到疫情巔峰。

如今包括印尼、泰國和越南等政府正尋求透過重新開放邊界和公共空間來重振經濟，特別是重要的觀光產業。不過專家擔心，東南亞大部分地區的疫苗接種率低，以及包括中國科興等低效力疫苗的普及，恐帶來災難性的結果。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）表示，如果在限制解除之前，高效力疫苗的接種率不夠高，東南亞的醫療系統可能很快就會不堪負荷。

他說：「你會看到重症病例激增，接著加護病房人滿為患，床位、呼吸機都將面臨短缺的挑戰。」

但對這個地區大部分民眾和許多領導人而言，似乎沒有其他選擇。在疫苗供不應求的情況下，許多東南亞國家要在未來幾個月大規模接種已不可能。這陣子以來，隨著工作機會流失加上被限制在家，許多家庭無法填飽肚子。

泰國普吉島（Phuket）潛水學校經營者加里托（Jean Garito）表示，中小企業迫切希望邊境重新開放。他說，他不確定國內的旅遊業還能撐多久。

加里托說：「如果政府無法在短期和長期真正地補償商家損失，如果不完全重新開放，那麼沒錯，我們全都玩完了。」

●放棄清零策略

從6月到8月，許多東南亞國家採取嚴格限制措施，試圖控制疫情。

馬來西亞與印尼全國實施封鎖，泰國和越南則在高風險地區實施。在這些限制下，數百萬人被告知盡可能待在家裡並禁止國內旅行；學校關閉，大眾運輸暫停，集會也被禁止。

自此，東南亞每天新增病例有所下降，不過人數仍相當高。根據美國約翰霍普金斯大學數據，菲律賓每天通報近2萬人確診；泰國、越南和馬來西亞每24小時登記約1萬5000例；印尼感染率下降幅度最大，現在每天通報數千例。

儘管高峰剛過，有些地方的疫苗接種率仍低得令人沮喪，但一些國家政府已經準備重新開放。

根據路透社，越南計劃下月起向外國遊客重新開放富國島（Phu Quoc）度假勝地。當局聲稱這個決定是經濟壓力下的考量，旅遊部長說疫情已「嚴重傷害」觀光業。根據CNN全球疫苗追蹤統計，越南只有不到7%人口完整接種疫苗，遠低於專家聲稱要達到群體免疫所需的70%至90%覆蓋率。

報導指出，泰國計劃10月前對外國遊客重新開放首都曼谷和其他重要城市景點，同時希望振興萎靡不振的旅遊業。2019年觀光業占泰國國內生產毛額（GDP）11%以上。根據CNN疫苗追蹤統計，約21%泰國人完整接種。

疫苗覆蓋率略高於16%人口的印尼也放寬限制，重新開放公共場所，並允許工廠恢復滿載產能生產。根據路透社，10月前可能會允許外國遊客入境某些地區，包括度假勝地峇里島（Bali）。

馬來西亞是東南亞疫苗接種率最高的國家之一，已有超過56%人口完全接種疫苗，上週已向國內遊客重新開放渡假勝地蘭卡威（Langkawi）。幾個州開始放寬對已接種疫苗者的限制，包括可以在餐廳用餐和跨州旅行。

●專家憂過早開放太危險

在某些方面，東南亞快速重新開放反映出有意效法英美的「與新型冠狀病毒共存」方法，這些西方國家基本上已恢復正常日常生活。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）區域緊急事務協調員黎瑪（Abhishek Rimal）表示，在東南亞國家中，新加坡「公開站出來」改變之前的「清零」政策。儘管其他國家尚未發布任何此類正式公告，但他們迅速重新開放，表明政府正權衡這項策略的長期持續性。

然而專家警告過早重新開放很危險，包括菲律賓、印尼和泰國等東南亞部分地區的低疫苗接種率，重新開放的風險比西方國家大得多。英國和加拿大的疫苗覆蓋率分別為65%和近70%，儘管每天仍有感染病例，但住院率和死亡率都不高。

在東南亞國家，陽性率仍驚人的高。世界衛生組織（WHO）建議，一國要重新開放之前，必須要有至少兩週陽性率在5%以下。黎瑪說，許多東南亞國家的陽性率高達20%至30%。

●等不到疫苗

但這些國家別無選擇，等待全球疫苗需求放緩與供應開放也非真正的選項。近兩年來，民眾的生活和生計受到嚴重干擾，如果不允許他們解封，後果難以想像。

黎瑪說：「（東南亞）數百萬人正設法滿足日常需求。」 「亞洲有大量勞動力依賴日薪，他們正因經濟衰退而遭殃。」

對泰國潛水學校經營者加里托而言，解封永不嫌早。他說：「我們都得養活自己和小孩。」