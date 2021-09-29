帛琉昨日為台灣旅客帶來好消息，先前缺貨的莫德納疫苗，10月起能重新開放台灣旅客施打，預料再創一波旅遊泡泡高峰。旅遊電商平台KKday宣布，今起連續7天推出優惠，旅客訂購10月出發的帛琉機加酒行程，備註通關密語，即可以1元加購立槳半日遊或獨木舟1日遊，體驗帛琉美景。

帛琉人樂活而且崇敬海洋，自小在群島堡礁生長的環境，多數居民皆十分熟識水性，業者主打的旅遊體驗除透過浮潛、潛水等方式深入海洋，當地也發展出多元的水上活動。

KKday表示，為響應帛琉提供莫德納疫苗的好消息，9月29日起一連7天推出快閃加碼送，消費者只要在2021年10月5日晚間11時59分前至KKday官網，訂購10月份出發的帛琉自由行，並於備註事項填寫通關密語「KKday帛琉自由行神隊友」，即可以1元加購立槳半日遊（原價2217元起）或獨木舟1日遊指定行程（原價2494元起）。

目前KKday開放訂購的10月份航班，尚有10月6日（三）、9日（六）、13日（三）、16日（六）、20日（三）、23日（六）與27日（三）與30日（六）共8個日期。

易飛網則指出，近日隨著高雄－帛琉航線傳出捷報，樂觀看待該航線推出，並已攜手台灣虎航積極籌備中，盼未來正式開放航權後，能拉近台帛旅遊泡泡與中南部旅客的距離，再輔以五倍券商機加添柴火，更有助於整體旅遊產業復甦。