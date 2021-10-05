疫情趨緩，台東景點現人潮。（蔡旻妤攝）

疫情趨緩，業者推優惠搶搭5倍券商機，立榮航空、長汎旅行社及台東娜路彎大酒店合作規畫「馬到成功、慢慢旅騎」遊程，並於5日辦理旅遊產品發表會，將透過電動輔助自行車，帶領遊客深度走訪台東。

為推廣台東自行車之旅，立榮假期5日在娜路彎大酒店舉辦「馬到成功，慢漫旅騎」旅遊產品發表會，規畫「馬到成功」單車路線的6種經典遊程，帶領遊客走訪台東森林公園、海濱公園、三仙台、比西里岸等景點，也能欣賞「東海岸大地藝術節」駐地藝術作品，感受在地山海美景與人文藝術。

飯店業者林峰銘表示，一般如果坐遊覽車或轎車的旅遊，通常是有終點、沒有過程，而一般的公路自行車則相反，然而騎電動輔助自行車，既有過程也有終點，可讓想騎車卻憂心體力不足遊客圓夢，深度遊台東。

長汎旅行社協理吳建興表示，立榮假期特別推出3大限時優惠，即日起至22日止，訂購台東機加酒2天1夜行程4599元起、3天2夜5099元起，憑折扣碼更享有500元折抵優惠，加購遊程相關產品，最高可省2050元，報名及詳情可至立榮假期官網查詢。

林峰銘指出，飯店利用疫情期間重新新裝潢完成豪華景觀套房，將以全新現代風格迎接旅客；此外，跟去年同期比較，目前遊客已回流約7、8成，且散客占9成以上，希望藉由5倍券優惠及提升旅遊品質，打造旅遊永續價值，也讓民眾重拾旅遊的信心。