響應政府振興五倍券，觀光旅遊產業也積極規畫振興住房專案，新竹老爺酒店所有官網專案皆可搭配振興五倍券使用。此外也推出「老爺Fun風趣1泊2食專案」，專案價3999元，五倍券入住再享振興獨家加碼好禮二重送，若再搭配國旅券1000元雙人入住五星飯店3天2夜享0元優惠。

新竹老爺指出，搭配振興五倍券入住新竹老爺「老爺Fun風趣1泊2食專案」，除了能享受專案內附贈的好禮三重送，包含美味早餐、中式、西式晚餐餐點2擇1，還有老爺獨家嚴選迎賓禮外，再搭配五倍券入住，另享好禮雙重送。

好禮第一重，續住第2晚可享2000元優惠價格，若五倍券再搭配國旅券1000元等同0元入住3天2夜的假期。好禮第二重，加碼贈送雙人平日2999元住宿優惠券1張，可用超優惠價格入住1晚外，更貼心附贈兩客早餐，使用期限可至2022年的6月底，民眾可超前規畫旅遊行程。

此外，將手中的五倍券用在新竹老爺，不僅能享受悠閒的度假之旅，全館的餐廳也同步推出優惠。使用五倍券於Le Cafe自助餐廳用餐，可享4人同行1人免費，明宮廳和中山日本料理也推出各式用餐優惠，明宮廳使用1000元五倍券面額可折抵兩客明宮廳商業午餐。

中山日本料廳使用500元面額可升等580元商業套餐，於大廳酒吧和烘焙坊，可享飲品、餐點、麵包、蛋糕買3送1的優惠。更多關於五倍券的優惠內容可上新竹老爺官網查詢，或電洽03-5631122。