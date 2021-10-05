新北市長侯友宜今（5）日上午9點30分舉行「新北加倍券詳細說明記者會」。（資料照／新北市政府提供）

新北市今年振興活動推出「紙本加倍」與「數位加碼」兩大好康，期望帶動新北經濟，預估可帶來200億元商機。新北市長侯友宜今（5）日上午9時30分將召開「新北加倍券詳細說明記者會」，宣布4大超商也納入適用範圍，同時說明其他一般商業的加入方式，在數位加碼部分，則推出電子支付直接回饋購物金，免綁定五倍券。

「新北加倍券」推出三種方案共計31萬份，分別為20萬份500元五倍券換購1000元加倍券、10萬份1000元五倍券換購2000元加倍券，及1萬份5000元五倍券換購1萬元加倍券。每1000元可獲得10張面額50元加倍券及5張100元加倍券，適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等，預計招募超過1萬6000家適用商家；另也歡迎除百貨、賣場、超市外其餘一般商業，可透過加入在地商圈或商業會組織，納入加倍券適用店家。

新北加倍券將於110年10月20起至31日開放新北市民於線上登錄，可選擇換購方案、兌領地點等，每組身分證字號僅能擇定一種方案登記，於登記期間內皆可更改，11月8日將公布得獎名單，後續以簡訊通知，中獎人須持身分證及紙本五倍券於11月19日至12月3日至指定地點兌領，使用期限至111年4月30日止。

新北市也推出「數位加碼」活動，免綁定五倍券，只要在今年10月15日至12月31日，於指定店家使用指定數位支付消費，將依比例獲得10%購物金回饋，數量有限，用完為止。