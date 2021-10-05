9月在疫情平穩加上政府的各項振興措施，使得市場買氣回升，9月車市規模達41131輛（含大車），較去年同期成長10.4％。為把握疫情趨緩後的商機，中華三菱10月響應政府振興加碼，宣布10月底前購買旗下COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER P/U等車款，即可享有3萬公里以內回廠定期保養的機油免費，持5000元紙本振興五倍券還可享有5萬公里以內回廠定保機油（最高價值18900元）。活動期間於三菱汽車官方網站預約試乘，賞車並試乘任一車款，即可獲得超商咖啡電子兌換券1張。

此外，10月購買OUTLANDER特定車型可享2萬元配件「振興月大禮包」（持5千振興券享有5萬公里定保機油、2萬套裝配件加碼送、環景特視版優惠購、60萬高額零利率、政府舊換新補5萬元），同時推出2022年式新車型，配備電子式後視鏡，附有前後行車記錄功能，強化車主用車的保障，影音配備升級為9吋螢幕，附有CarPlay功能。