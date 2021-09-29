紐西蘭周三公布新冠病毒單日新增確診數創下數周以來的新高記錄，使這個南太平洋國家、曾經的防疫模範生阻絕高傳染性Delta變種病毒的努力再度受到挫折。

紐西蘭衛生當局周三公布單日新增45個確診病例，且全部感染者都在該國最大城市奧克蘭。

周三的單日確診數遠超出周二的8例，亦創下9月2日來的新高記錄。

紐西蘭新冠疫情應對部長Chris Hipkins呼籲國人保持冷靜，他表示：「確診數偶爾出現波動是預期中的事」。他並表示，至少有33 例是已知的家庭群聚或現有病例的密切接觸者，並且大多數在感染時已經在處於隔離。

奧克蘭已經封城逾1個月，但疫情仍然反反覆覆。一名衛生當局高層表示，紐西蘭可能永遠無法再回到零確診。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）現在正面臨持續升高的壓力，要求政府放棄「清零」的防疫策略，並重新開放邊境。在野的國家黨（National Party）周三表示，將在聖誕節前結束封鎖，並重啟邊境。

總理阿爾登此前則宣布將於明年初分階段解封。