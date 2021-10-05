《商情》貨源緊張 DMF報價創歷史新高 14:352021/10/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內10月DMF飆至歷史高價，因中國市場貨源緊張，以及下游廠家積極囤貨，導致供給缺口嚴重吃緊，推助當地報價暴漲，為反應國際行情，國內報價繼9月份大漲後，本(10)月又再度調漲，平均每公斤漲5元，並創歷史新高。 據了解，因大陸能耗雙控，導致廠家產能受限，致供給緊張，而隨著COVID-19疫情趨緩，各地需求逐漸恢復，下游合成革行業訂單增溫，樹脂漿料開工負荷逐步提升，亦推助市場價格走高。(商品行情網) 《熱門族群》外資續挺＋買盤敲進 載板三雄回神強彈 《電子零件》信邦今年業績再戰高 外資喊買 #貨源 #緊張 #DMF #創歷史新高 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》南電Q3營收再攀峰 Q4續拚成長不變 07:472021/10/05 財經 熱門股－台肥 外資狂買多頭氣盛 04:102021/10/05 證券．權證 房貸利率、房價雙漲 購屋族壓力大 04:102021/10/05 全球財經 權證星光大道－統一綜合證券 儒鴻 Q4營收有望衝高 04:102021/10/05 證券．權證 共機擾台架次屢創新高 他提醒蔡政府「真正兩岸關係」：沒人是贏家 14:492021/10/05 政治 《通信網路》其陽績優護體 放量登近5月高價 10:542021/10/05 財經 《半導體》台股破前低 台積電還差9元 11:112021/10/05 財經 昨56架次共機擾台 創單日新高 04:102021/10/05 焦點要聞 澳洲8月貿易順差意外增至歷史新高 11:312021/10/05 財經 8小時車程要花16小時 陸十一連假致車主「充電焦慮」 11:542021/10/05 兩岸 晶片需求暢旺 矽格Q3營收續創新高 09:102021/10/05 財經 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 張錫：這波台股修正已到尾聲 注意5G - 財經 - 工商 台股上沖下洗近300點 8檔投信撐腰股好強 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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