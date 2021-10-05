國內10月DMF飆至歷史高價，因中國市場貨源緊張，以及下游廠家積極囤貨，導致供給缺口嚴重吃緊，推助當地報價暴漲，為反應國際行情，國內報價繼9月份大漲後，本(10)月又再度調漲，平均每公斤漲5元，並創歷史新高。

據了解，因大陸能耗雙控，導致廠家產能受限，致供給緊張，而隨著COVID-19疫情趨緩，各地需求逐漸恢復，下游合成革行業訂單增溫，樹脂漿料開工負荷逐步提升，亦推助市場價格走高。(商品行情網)