美國經濟目前正面臨新的威脅，就是包括原油、天然氣、取暖用油與汽油等多項能源價格均齊步上漲，這也意味未來數月通膨壓力將再度升高。

今年來原油價格已狂飆64％到7年高價、天然氣價格過去半年也翻漲一倍至7年新高。取暖用油年初以來暴漲68％、汽油價過去12個月大漲近1美元到每加侖3美元之上、此外煤價目前更位於歷史高位。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家波斯賈西克（Kathy Bostjancic）解釋，能源價格上漲對於消費者而言就如同是變相加稅。當他們感受通膨壓力日增，經濟成長也將跟進放緩或甚至陷入停滯。

能源在民眾消費支出占著一定比重。根據勞工部統計，今年8月美國消費支出有7％是花在能源上面。就以往歷史來看，在能源價格大舉走高後，隨之而來通常是經濟衰退。

北歐銀行分析師史蒂諾拉森（Andreas Steno Larsen）則基於今年能源價格不斷上揚，已把明年美國經濟成長預估從原估的3.5％砍到1.5％。他還預測原油與天然氣價格未來數月將持續位於高點，在最糟情況下，明年這兩者價格則再強漲4成，並於2022年中將美國與全球經濟推向短暫的衰退。