中央銀行公布9月底我國外匯存底月增13.21億美元至5448.99億美元，連續二個月創歷史新高，央行外匯局局長蔡炯民表示，主要是外匯存底投資運用收益的挹注。

蔡炯民指出，9月國際美元走強，主要貨幣對美元匯率貶值，以歐元等持有的外匯，折計成美元後減少，但當月的外匯存底投資運用收益入帳相較比較多，因此反應在外匯存底增加。

9月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6913億美元，約當外匯存底127％，均較上月減少。蔡炯民解釋，主要因台股下跌，使得外資的持股市值減少所致。

台灣外匯存底餘額在主要國家排名仍是第五名，第一名是大陸至8月底3兆2321億美元，第二名日本至8月底為1兆2980億美元，第三名瑞士至8月底1兆185億美元，第四是印度至9月24日的5767億美元。另台灣出口主要競爭對手南韓8月底4393億美元。