澳洲總理莫里森周二宣布澳洲將採購30萬個療程的默沙東（Merck）新冠肺炎口服藥。同一日，該國維多利亞州的單日新增染疫人數再創新高記錄。

由默沙東與Ridgeback Biotherapeutics共同研發的新冠肺炎口服藥「molnupiravir」在今年初展開第三階段人體試驗，預計將於10月完成試驗，成為全球第一款治療新冠肺炎的口服藥物。

根據默沙東在10月1日公布的中期試驗結果，Molnupiravir使染疫後的住院和死亡機率大減一半。

莫里森周二接受媒體訪問時表示：「這些療法意味著我們將能夠與病毒共存」。澳洲擬在下個月重啟邊境，讓已完整接種疫苗的澳洲公民和永久居民入境。

莫里森表示，成年患者必須每日服用兩次Molnupiravir膠囊，一個療程為期5天。如果獲得澳洲藥品監管機關批准，國內可望在明年初提供Molnupiravir。

默沙東預計到2021年底將生產1000萬個療程的Molnupiravir口服藥。

目前日本、南韓、泰國、香港、台灣、馬來西亞，以及正在進行該口服藥試驗的菲律賓，都在積極洽談Molnupiravir的採購合約。

澳洲維多利亞州周二公布單日新增1,763個感染病例，改寫上周六創下的單日新高記錄1,488例。維州目前成人完整接種率為53%，並計畫在接種率拉高到七成時解封，預計將在10月底達到這個目標。

周二當選新南威爾斯州長的Dominic Perrottet表示，該州可望在10月11日解封，也就是該州料將達到接種目標後的第一個星期一。

首府為雪梨的新南威爾斯周二公布的單日新增確診數為608例，創下7周來新低。單日新增染疫死亡病例為7人。