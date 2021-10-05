中央流行疫情指揮中心公布今日起多項鬆綁措施，不過民眾也關心高鐵恢復自由座，既然餐廳可以內用，那雙鐵車廂何時開放飲食？陳時中表示，車廂上的餐飲還未討論，不過將會先恢復自由座。

陳時中表示，交通部有向指揮中心提出鬆綁方案，今天下午會討論，主要是提供自由座，但不提供站位，下午通過後就會公布。

有KTV業者反應，5日開放解禁，但卻要求要申請復業，導致業者多半來不及，陳時中說，在9月27日就是這樣報告，不過KTV本來只有飲水，現在增加開放非酒精飲料。其次是要來申請復業才能來做，927宣佈時，業者就可以有相當準備，沒辦法做到一分一秒，疫情控制上的必要和生活需要，就會開。

由於至今八大行業仍然未開放，因此傳出業者明天將穿上白色衣服抗議，陳時中表示，開放要一步一步來，目前看到這兩周相對穩定，九月本土病例共55例，一天平均不到2人，這週有六天都是零確診情況所以大幅開放，下一步就要看疫苗施打的速度和疫情控制情況，希望可以盡快。