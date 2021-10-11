中市環境保護局今年推動「綠光計畫2.0」，規劃於神岡掩埋場設置高架倉儲式太陽光電發電設施，預計2023年12月底完工。環保局長陳宏益11日表示，平均發電量預估可達300萬度，換算可供833個家庭每年用電量，以綠能取代燃煤發電，改善空氣品質及創造永續綠能。

中市推動綠色再生能源，以「光電4倍增」為目標，設定在2030年太陽光電累積裝置容量達1GW（十億瓦）目標。陳宏益表示，經持續評估各掩埋場升級設置太陽光電發電效益，今年推動「綠光計畫2.0」以神岡掩埋場面積2.24公頃，預計建置太陽能光電模組8500片，裝置容量可達3千瓩（MW）以上，年平均發電量達300萬度，換算可供833個家庭每年用電量。

陳宏益指出，後續將設置高架倉儲式太陽光電發電設施，並在屋頂裝設太陽能光電板，不僅能防止雨水滲入掩埋場，底下空間還可作多元化廢棄物處理使用，大幅提升掩埋場土地使用效益。

環保局指出，中市「文山綠光計畫」在2019年3月份完工併聯發電，利用南屯區文山一、二期掩埋場復育面積4.83公頃，建置太陽能光電模組數量近2萬片，累計至今年9月止，發電量達2510萬度。

環保局指出，「文山綠光計畫」所產生的電力，若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤計算，相當於減少碳排放量1萬5988公噸；若一株20年生的林木每年碳匯量可吸收18公斤二氧化碳，相當於種植88萬棵樹木或2座台中都會公園一年的碳匯量。