民進黨台中市立委黃國書今日深夜於臉書發文表示，自己曾是國民黨情治單位線民。民進黨立委何志偉今日表示，要對黃國書表達敬意，願意面對自己的過去，是一件需要勇氣的事，也是成熟的表現。

在黨內屬新潮流系的黃國書，昨傳出曾在學生時期擔任國民黨情治單位線民，並因此遭新系除名。黃深夜於臉書發文證實了此事，並表示自即日起將退出民進黨及黨團運作，本屆立委屆滿後，也不再連任。

何志偉指出，對於過去黨國時代所造成的血淚，黃國書勇於承認與面對，這是一件有勇氣的事。雖黃已宣布退出黨團運作，但也希望還能有機會可以一起作戰。黃國書在立院的表現有目共睹，未來大家都還是同事，許多事情都還能一起努力。

何志偉說，黃國書事件，反映了過去的威權時期，人們心中最深層的恐懼，當年在這種恐怖氣氛下，每個人可能都有身不由己的時候。

何志偉表示，近年來，台灣一直在談轉型正義，但這當中要面對的過程，台灣社會是否都已經準備好了？而我們的轉型正義目標又是什麼？這當中的情緒應該如何化解與面對？這將是未來台灣要來討論的問題。