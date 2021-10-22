行政院說感謝美麗島事件辯護律師，當年敢挺身為民主運動辯護，但民進黨前黨主席施明德對此感到不恥，聲稱當年律師團沒有人替民主運動辯護，反而還得利。台北市長柯文哲22日表示，轉型正義是很艱難的政治和社會工程，他的態度是盡量鼓勵國民往前看，若要把過去的事拿出來炒作，除非是一個很公平、公正且社會準備承受衝擊，不然要好好想想。

柯文哲今午主持防疫記者會，面對施明德說美麗島事件辯護律師，沒有人替民主運動辯護，反而得利，他表示，每一個對台灣民主發展有貢獻的人我們都說謝謝，轉型正義是很艱難的政治和社會工程，立委黃國書因為曾任國民黨線民被發現，遭民進黨新潮流除名，他第一天看到消息認為是潘朵拉盒子被打開，但社會有準備好承擔了嗎？

柯文哲指出，按估計當年線民至少1萬個以上，應該會更多，如果是1萬個以上，今天要把這些人名字都公開嗎，全部公開這個社會恐怕沒辦法承受，若是選擇性公開就是派系鬥爭，轉型正義是一個相當困難的社會工程，他的態度是盡量鼓勵國民往前看。

柯文哲強調，要把過去的事拿出來炒作，除非是一個很公平、公正且社會準備承受衝擊，不然就要好好想想，「如果我要亂的話，就要求民進黨政府請公布幾萬名的線民，既然要搞轉型正義就來搞個徹底」，但這對台灣衝擊太大，不是現階段可以承受的。