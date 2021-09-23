王姓男子是陽明教養院外包的團膳公司員工，今年3月26日下午，因心情低落，送餐後見電梯旁的酒精消毒噴劑，竟按壓自動噴灑，再拿出隨身打火機點燃，火勢延燒到旁邊的疏散動線電子指示牌，所幸其他員工聽到警鈴，及時撲滅火勢，他辯稱只是好玩抒發壓力，士林地檢署偵結，依放火燒燬住宅以外之物罪起訴王男。

王姓男子負責陽明教養院廚房膳食，他認為廚房工作辛苦常遭欺負，心情低落，案發當天下午4點43分，在教養院內文康大樓4樓送餐，搭乘電梯離開時，見外牆上設置酒精噴霧器，隨即按壓讓其自動噴灑，並用打火機點燃，自己搭電梯下樓，濃煙瞬間燻黑牆壁以及天花板，直到警報大響，其他員工趕到現場撲滅火勢。

檢警從監視器畫面查出是王男所為，並在他身上發現打火機，由於教養院住民大多無法自理生活，幸好沒有延燒的建築物，若引發火勢後果不堪設想，王辯稱，只是好玩想抒發壓力，燒燒看酒精設備，沒想要燒毀建築物。

檢察官根據消防局火災原因調查鑑定書，認定起火處為乾洗手酒精噴霧器按壓瓶口，還好電梯口並沒有堆放雜物，煙霧燻黑部分牆壁及天花板輕鋼架，依放火燒燬住宅等以外之物罪起訴王男。