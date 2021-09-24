彰銀(2801)積極推展員工福利信託業務，日前與鉅鑫空調員工福儲委員會簽約，量身規畫員工福利儲蓄信託方案，由公司定期提撥員工獎勵金至信託帳戶，並由彰銀專業信託團隊管理運用帳戶資金，補強員工退休金準備，協助逐步打造幸福企業。

鉅鑫空調董事長李政鍠表示，公司1998年成立至今致力永續能源開發利用，研發多項空調環保節能專利，將ESG概念深化於企業內部。而與公司共同打拼的員工為最重要資產，基於照顧員工、協助員工增裕退休儲備理念，啟動員工福儲信託亦圓滿照顧員工心願。

對於選任彰銀為員工福利信託業務受託行，李政鍠表示，主要著眼彰銀為百年銀行，且自公司創業23年以來往來密切，彰銀台中分行秉持親切有溫度的態度，提供多元的專業規畫與諮詢服務，多方位滿足公司各階段的資金與財富管理需求。

彰銀近期積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，全力推展「員工福利信託」業務，協助企業客戶強化員工退休金第三層支柱。透過總行專業信託團隊與前線分行聯手合作，為企業客戶量身規畫員工福利信託方案，盼創造企業、員工、銀行三贏局面。

此外，著眼台灣已邁入高齡社會，彰銀去年領先同業推出「微型安養信託」，透過降低信託資產門檻方式，讓客戶及早認識並妥善規畫信託資產配置，達到資產保全、退休安養及財富傳承功能，盼協助民眾逐步打造個人化信託安全防護網。