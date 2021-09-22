智慧電網系統整合廠大同(2371)近日拔得頭籌，於桃園大園之4MW儲能系統通過台電調頻備轉輔助服務能力測試，並率先取得電力交易專業人員資格，成為台灣首家具資格參與台電日前輔助服務市場的廠商。

在全球氣候變遷下，淨零碳排、能源轉型為全世界的共同趨勢，我國致力提高能源自主性，以2025年再生能源發電占比20%為政策目標。為減緩再生能源間歇性造成電網衝擊，達到穩定供電品質的目標，台電推出日前輔助服務市場，該市場為電力系統運轉前一日，以提供調頻備轉、即時備轉、補充備轉及其他必要之輔助服務做為交易標的。

政府規畫2025年儲能系統參與輔助服務容量約為1000MW，隨著未來再生能源併網量的增加，儲能系統需求量將逐年滾動檢討，大同在通過台電調頻備轉輔助服務能力測試後積極投入日前市場交易商機，也將力拼2025年達到300MW參與量。

同時，大同儲能事業部另提供台電1MW的雙邊合約AFC調頻輔助服務，已於今年7月上線，依台電標準，每15分鐘服務品質指標至少須達到95%以上，方能取得全額收益，而大同的服務品質指標則達到100%，儲能輔助服務的品質績效優異可見一斑。

儲能系統最重要的安全性問題大同亦非常重視，無論是1MW的AFC雙邊合約案場或4MW的日前輔助服務案場，皆已通過業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，而大同亦是全台唯一通過該項認證的廠商。

大同擁有從發電、輸電到配電的設備與系統整合服務，近年致力於發展分散式能源管理系統(Distributed Energy Resource Management System, DERMS)的自主軟硬體整合技術開發，為台灣極少數具有智慧電網系統整合的大廠之一，更是協助台灣能源數位轉型，各種分散式電源如太陽能、風力、儲能、負載等最佳化運用，達到淨零碳排的重要推手。