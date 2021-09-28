台南市知名蝦仁飯店家，因老闆娘處理食材沒戴口罩，遭客人規勸不聽竟反嗆「去檢舉啊」，影片被轉發到臉書「爆料公社」引發砲轟，店家今（28）日也在臉書發道歉聲明，不過卻稱是員工正拿下口罩在喝水，再度引爆網友怒火，痛批「睜眼說瞎話？」

知名蝦仁飯店家今天在臉書發布道歉聲明，表示很抱歉造成大家觀感不佳，在防疫期間沒有做好員工內訓，針對此次事件，引起各位的不安與擔憂，深感歉意。在瞭解狀況後，其實是員工正拿下口罩在喝水，但因工作忙碌致情緒不佳，若當下有不好的回應，也實在是無心。店家還強調，不要僅僅因為一段視頻或是部分擷取的畫面，造成更多的誤解與恐慌。

蝦仁飯名店在臉書發道歉聲明，一度強辯是員工在喝水被誤會，被網友留言罵翻。（圖／翻攝臉書）

店家的說明對比客人拍下的影片，讓許多網友無法接受，紛紛批評「今天影片表現的防疫衛生態度真的糟糕至極，現在還公然鬼扯只是脱下來喝水？」、「畫面不是拍的很清楚嗎？她在包便當不用帶口罩？」、「影片看來不是這回事哦。可以不要鬼扯嗎？硬凹什麼」、「承認錯誤大家會原諒，但找藉口顛倒是非只會讓大家更怒」。

店家臉書遭網友洗版，才趕緊修改聲明認錯，改為「身為餐飲業卻沒有恪守防疫的最高標準，是我們的不足，是我們的錯誤，沒有落實防疫戴好口罩，造成民眾恐慌，且在與客戶應對上，沒有顧及到客戶的感受，種種的缺失，我們皆難辭其咎。對不起，我們會盡速改進！」

台南市衛生局今天也做出裁罰，指出該名蝦仁飯老闆娘未戴口罩，已違反餐飲從業人員應戴口罩的防疫措施，衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰3000元罰鍰。