政論節目主持人彭文正、李晶玉不滿前立委蔡正元在臉書上指他們遭爆赴美生子「詐健保」，向蔡提告求償，一審判蔡免賠，二審認為蔡沒有合理查證，判他須各賠彭文正夫妻10萬元、共20萬元，並在臉書公開刊登道歉聲明7天，上訴後，最高法院駁回定讞。

彭文正夫妻指控，蔡正元在2016年3月30日發文「彭李兩人、結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣「詐健保」」等言論，隔天又在LINE群組張貼，彭、李認為名譽受損，各向蔡求償200萬元，並須在《中國時報》4大報刊登道歉啟事。

士林地方法院一審認為，蔡正元根據新聞報導評述「赴美產子」、「陸生健保」等與公共利益相關事務，並非專以侵害彭2人名譽為目的，且2人身為全國知名公眾人物，較一般私人有更強的澄清能力，且應接受社會大眾的檢視和監督，判蔡免賠。

台灣高等法院二審認為，蔡的言論並非主觀價值判斷的評論，而是可證明真偽的事實陳述，但蔡只憑新聞報導為依據，卻無視媒體報導李晶玉的澄清聲明，加上沒有合理查證，判決須賠償共20萬元及在臉書公開道歉，最高法院駁回上訴確定。