【愛傳媒蔡詩萍專欄】看外交部處理國慶影片，搞錯玉山主峰的烏龍，外界多半把焦點集中在外交部有沒有甩鍋，或，為何這樣一家廠商可連續多年拿到外交部的案子，但更為本質的問題，似乎卻失焦了？！

什麼問題呢？

一個口口聲聲愛台灣，甚至，把「愛台灣」當成武器，拚命毆打其他政黨的執政黨，它的外交部主其事者，竟然搞不清楚「台灣象徵」，「東亞第一高峰」玉山主峰到底長什麼樣？！

這不是很匪夷所思嗎？這就像日本外務省及其大臣，搞不清楚富士山一樣，事後，還能有理由硬拗嗎？

把瑞士阿彭策爾山區的影片，誤植為玉山主峰，其錯誤，絕不是把問題推給承包商即可了事，承包商當然很莫名其妙，連剪接的影片內容，到底是張飛還是岳飛，都搞不清楚，竟然就敢交差結案？

更可笑的是，外交部承辦的人，外交部觀看過這影片的長官，竟也無一人質疑過「玉山主峰有沒有怪怪的？」豈不是也很令人訝異嗎？這問題，有多嚴重呢？要看你到底怎麼看這問題。你民進黨大可以無所謂，就說這不過是一個廠商的失職，外交部官員的失察而已。

但我們假想一個場景：影片出去了，國慶期間有外國貴賓來訪，看了這影片；或，這影片，成為我駐外單位，播給外國朋友看了。結果，有外賓發現，咦，這玉山主峰怎麼是我們國家的山脈呢？請問，外交部的臉往哪放？請問，愛台灣愛到成癡成精的民進黨政府，你的臉往哪擱？

而且，這件事，最可怕的，是暴露了，其實整天把愛台灣，把鄉土教材，放在嘴上的民進黨，並沒有真正內化對台灣的愛，否則，怎麼會對玉山主峰，那麼樣的陌生呢？

不吃豬肉，好歹也看過豬的長相吧！台灣最高山，東亞第一峰，多少登山客把玉山當成膜拜之地，多少台灣民眾把玉山當台灣的精神，結果，外交部可以搞錯玉山主峰的模樣，錯把別人家的清秀佳人，誤植為自己家族的西施！

不僅尷尬，也很無知、更是無能！有句廣告金句：要刮別人的鬍子，請先把自己的刮乾淨！愛台灣若成了口訣，成了咒語，往往就失去了誠心誠意愛她，了解她的認真與細心。

就像這句「2021，台灣有你」！？嚴格說來，是很空泛的句子。有怎樣的「你」呢？搞不清楚玉山主峰的外交部「你」？苟且因循交差了事的承包廠商「你」？

還是，凡事都把愛台灣放第一，可一旦出事，甩鍋也會跑第一的政客集團呢「你」？

相形之下，台灣最高峰玉山，還是可愛可親多了，她就靜靜站立在那，俯瞰世人，睥睨政客，憐惜台灣，宛如觀音！還好，台灣始終有玉山！

我們一起再認識台灣精神玉山吧！主峰3952公尺！台灣象徵，東亞第一峰！可惜了，外交部不認識她！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。