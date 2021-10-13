副總統賴清德今天表示，當國際間都在處理氣候變遷的問題時，如果台灣還膠著在國內的一些問題，沒有注意到國際社會的發展，恐無法躋身國際。蔡英文總統提出台灣2050年碳中和目標，這是一條不悔的道路，也是不得不走的道路。

賴清德副總統今天上午與臺灣永續能源研究基金會董事長兼「永續發展目標聯盟」主席簡又新丶立法院副院長蔡其昌等人出席「2021台灣永續發展目標論壇開幕式暨頒獎典禮」。

賴清德感謝簡又新2007年創立「臺灣永續能源研究基金會」，致力於推動氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續與聯合國永續發展目標SDGs推廣等五大重點工作。2015年聯合國通過「2030年永續發展議程」後，更於2018年成立「永續發展目標聯盟」，並在今年9月舉行「台灣淨零行動聯盟」成立大會。

他說，2015年聯合國通過「2030年永續發展議程」；議程中指出落實永續發展的五大關鍵領域，包括人類、地球、繁榮、和平及夥伴關係，核心內容包含17項永續發展目標及169項具體目標。

賴清德認為，永續發展已經成為國際間交流的共同語言；永續發展的目標，也是台灣躋身世界的一張通行證；當國際間都在處理氣候變遷的問題時，如果台灣還膠著在國內的一些問題，沒有注意到國際社會的發展，恐無法躋身國際。所以我們要持續推動永續發展，讓台灣躋身國際。

他強調，永續發展也是讓台灣產業轉型的解方。事實上，氣候變遷的影響，台灣也不能倖免。未來永續發展的方向，應要兼顧環境正義、經濟公正轉型、社會包容的包容性綠色成長方向前進。

蔡英文總統今年4月22日世界地球日公開揭櫫台灣將向2050年碳中和的目標前進，行政院長蘇貞昌也在院會通過決議，要求各部會要達到目標。賴清德說，這是一條不悔的道路，也是不得不走的道路，也是一定要成功的目標，他感謝所有參與的企業，「有你們參與，有你們的成功，才可以成就台灣的成功」。