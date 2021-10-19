過去數十年來，西方已開發國家承諾資助開發中國家進行能源轉型並降低碳排量，但這些承諾還沒完全兌現，窮國如今提高合作價碼，要求富國拿出數兆美元，他們才願意配合實現氣候目標。

英國倫敦今年7月舉辦一場全球氣候會議，南非環境部長克里西（Barbara Creecy）在場上要求富國每年應多支付7500億美元，以協助窮國淘汰石化燃料並降低地球暖化衝擊。

據傳美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）當時沈默以對，其他西方國家官員則回應，他們尚未準備好討論如此龐大數字。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）10月底將於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，這是各國2015年簽署巴黎氣候協議後的首場大型氣候峰會，目標在於敲定另一份協議以落實氣候目標。

在COP26召開前，窮國紛紛要求富國加碼資助，以幫助他們取得潔淨能源技術並應對極端氣候事件。富國回應，要求他們完全承擔這筆鉅款並不合理，包括中國在內的中等收入國家也該分攤責任。