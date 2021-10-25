話語權掌握在誰手裡，誰就決定了該國社會輿論的走向，因此話語權隱含了巨大的力量。但國際話語權及隨之而來的國際影響力，卻與國家的綜合實力無關，即使英國實力逐漸式微，但昔日英國成為日不落國，其後美國繼起，鞏固了英語及英文媒體的壟斷地位，使得今日的英國在國際社會裡仍有不可忽視的影響力。話語權是控制輿論走向的權力，掌握了主流的英文媒體，就擁有了話語權。這點川普及其支持者也應該對此特別點滴在心頭。

隨著國家實力的增強，中國現在已成為僅次於美國的第二強國，但中國在國際社會的話語權卻幾乎可以忽略不計。近來，大陸在國際社會輿論的負面形象急劇升高，大陸的一般群眾也能感受國外輿論對中國的敵意，有些不願沉默的大陸自媒體開始對這個現狀發出不平之鳴，也開始與國際主流媒體爭鋒相對，頗有網絡義和團的味道。對此，英國BBC最近普及了一個新名詞「自乾五」，據說是自帶乾糧的網路五毛簡稱。BBC報導認為大陸自乾五的出現，可能與中國激進的民族主義抬頭有關，也可能和中國政府的鼓勵有關。

現在的中國大陸遠比1980年代的經濟發展更好，也更講究法治與人權。但有意思的是：在整個1980年代冷戰結束前的「中美蜜月期」，中國也曾是國際媒體的寵兒。雖然其後因六四事件，與西方的關係呈現短暫的倒退，但中美合作關係卻一直維持到2010年以後。近幾年中國以不同於西方的模式強勢崛起，並在全球經濟各種危機下仍表現得一枝獨秀，無形中對西方的價值觀構成強有力的挑戰。只要中國存在對自身實力的自信，只要亞太各國不放下爭議領土的偏執，只要中國與西方社會的意識形態摩擦加劇，中國就會成為國際輿論上被「天下圍攻」的角色。

其實盎格魯薩克遜人一直是操作話語權的能手。英國與3個歐洲大陸的強權k國、普魯士以及俄羅斯，都分別聯盟過，也對戰過，但反覆無常的英國卻總能以正義的道德形象出現。在第一次世界大戰前，英國為了遏制新興歐洲強權德國的崛起，大量煽動周邊國家輿論對德國的疑懼與敵視。

以法國為例，公開的歷史紀錄裡就有24家媒體受英國人資助進行反德宣傳；在俄國，幾乎所有反德的民族主義媒體都接受英國的資助。正是這種鍥而不捨的民粹宣傳和鼓動，在戰爭爆發之後，法國人、俄羅斯人立刻跳入了反德聯合陣線的第一線。

歷史上真正有效破解過英國話語權的力量，不是來自外部，而是來自境內的愛爾蘭人獨立勢力。很大的原因是愛爾蘭人也掌握英語，也擁有自己的英文媒體，也嫺熟利用規則作為議會鬥爭的工具，其後美國崛起，也接收了大部分的話語權，形成了幾乎牢不可破的英美話語權。

與英國有長期輿論鬥爭經驗累積的印度，由於有龐大的人口基數，又使用英文，近年與中國交惡之後，也變成高產的中國的負面新聞製造中心，例如「債務陷阱」一詞就是來自印度媒體的貢獻。

中國要提高自己的話語權，必須結合其自身的軟、硬實力，通過文化感染力，扭轉自身形象，以達到在國際社會不同領域上成功說服的一種能力。這當然不可能僅依靠這些義和團式的、樸素的、草根民族主義者。這些自告奮勇、自帶乾糧的「網路五毛」義憤於西方總是以雙標、濾鏡看待中國的崛起，但「自乾五」僅只是沉默的大多數中不再沉默的少數而已，他們大多既不能掌握英文的使用，也無法合法地在主流的英文媒介如推特、臉書等發聲，絕大多數都還是在自家境內的自媒體，對國際輿論的影響不大，所以仍然是一個國際上的無聲現象而已。

（作者為國立雲林科技大學副教授）