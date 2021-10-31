中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝爆出婚外情，指揮官陳時中依然力挺，民進黨也帶風向讓媒體往「八卦」方向發展，塑造「私德與公益無關」的印象。王必勝利用社會對公職人員與醫師的尊崇心，滿足自己的慾望；他不僅外遇，且公開同進同出，絲毫不顧原配的感受，這樣一位對家庭不忠實的公務員，還會不會對職務忠誠、對社會忠誠，是個應該深思的問題。王必勝擔任指揮中心要職，決策必須基於公共利益的需要，私德問題當然重要。

誰的利益凌駕台灣之上

但民進黨顯然不想深究王必勝，因為「王必勝們」在當前民進黨內到處都是。去年台南市衛生局長還會因為婚外情而下台，到了今年就已經雲淡風輕，「小三歸小三，工作歸工作」，顯示民進黨的道德標準在這1年內有了極大的崩壞。

例如，在私菸案中任職總統府警衛室主任的陳敏華，一開始堅決否認自己有購買私菸，順利晉升少將；如今卻被查出，陳敏華也參與私菸團購50條。說實話的被發配邊疆，黯然退伍；說謊否認的反而升將軍、顯官威，這是現實版的「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」。民進黨執政，將領呈現「逆淘汰」現象，越會欺上瞞下的官越大；國軍糜爛至此，買再多的軍購，也失去意義。

糜爛的不只是國軍，而是整個公務體系，都已經必須迎合民進黨的政治利益。站在民進黨對立面的，雞毛蒜皮也被移送；但只要是民進黨的利益共同體，都可以得到「關愛的眼神」。相形之下，王定宇跟顏若芳的「房客說」，丁允恭的局長室當情人旅館，丁怡銘汙名化牛肉麵店等等，都只能說是「花絮」。人民對於民進黨，已經如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。

不得不感慨，馬英九執政時嚴以律己，馬團隊成員只要出現「爭議」，往往落得自請離職的下場。馬英九不了解輿論的遊戲規則，把衣服洗得一塵不染，只會讓媒體去關注原本不起眼的小汙點；而要連「小汙點」也不准有，這樣的標準是違反人性。民進黨則反其道而行，處處都有汙點，一般的汙點也就不顯眼了。對民進黨來說，「勝選」是唯一的道德標準；只要能夠勝選，再髒的衣服也是白的。但反過來說，為什麼民進黨如此濫權腐敗，支持度還是第一；為什麼主流民意反對萊豬，卻又支持主動開放萊豬的民進黨？

雙標民主騙術高明

顯然台灣人民有一個更上位的「什麼」，這個「什麼」比萊豬更重要，比防疫更重要，甚至比正義更重要。很多人會認為這個「什麼」是「兩岸」，只要民進黨抗中保台，做再多錯事也無所謂。或者，這個「什麼」不是價值，而是利益。

馬政府時期，批馬最力的綠營電視台得標紀念建國百年的軍事偶像劇，馬英九對此可能沾沾自喜，認為這證明了自己的行政中立、立下典範。但看在台灣社會眼裡，卻認定一件事：罵馬英九，沒有壞處；幫馬英九，不會有好處。於是所謂的「馬團隊」越來越萎縮，而幾乎所有其他人都越來越不敢得罪民進黨，因為民進黨會不計手段報復。

馬英九的作為，符合一般人的道德標準，但他執政晚期卻是人人喊打；而以「利益」綁住媒體、側翼、學界、椿腳的民進黨，則隱隱然有威權時期的國民黨架勢。

台灣向來以「民主」為榮，認為「民主」代表人民是主人，代表社會可以「選賢與能」為人群服務。但看看民進黨執政的現狀，台灣人民真的能夠說自己是主人嗎？在民進黨治理下，批評政府就會被「查水表」；自特偵組廢除後，檢察體系對馬英九有關的案子「辦到死」，跟民進黨有關的案子則「死不辦」，民選威權體制已然成形。

說到底，民意能否看穿執政者的騙術，決定了民主的效能與素質。曾國藩曾說：「君子與小人鬥，小人必勝」，因為君子有所不為，小人則不擇手段。捫心自問，當前的台灣，能在選舉中脫穎而出的，會是君子，還是雙標反覆的小人；這樣的民主，真的能讓台灣人民驕傲嗎？台灣人民還不自覺嗎？