美國副總統賀錦麗演講時突遭一名男子（右1)打斷，男子高聲質問為何美國不與中國合作一帶一路基建計劃。該男子後來被安全人員請出會場。（圖／美聯社）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）日前在紐約布朗克斯區（Bronx）宣傳拜登（Joe Biden）政府基礎建設計劃，她在演講時現場突然有一名男子起身呼喊質疑拜登政府為何不早些改善基礎設施，他甚至高聲表示，「為什麼我們不與中國在『一帶一路』上合作？」如此艾達颱風就不至於讓11位紐約市民死在地下室。賀錦麗很客氣地回覆了男子的問題，但該名男子隨後以擾亂秩序被帶離會場。

《多維新聞》引述《每日郵報》報導說，賀錦麗22日前往紐約市布朗克斯區的基督教青年會（YMCA）演講，宣傳拜登政府的基建計畫。紐約州州長豪赫爾（Kathy Hochul）、紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）以及民主黨眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等一同出席。

賀錦麗演講中表示，拜登的基建計畫關乎民眾有更好的健康、更好的工作以及更重要的與所有家庭相關，這就是我們的議程。此時一名男子突然站起來質問賀錦麗，如果紐約的基礎設施能夠早些時候改造，那麼也不會在艾達颱風來襲時釀成11人在地下室死亡的悲劇了。

面對當面的質詢，賀錦麗很鎮定地回答說：「你說得對，兄弟，我知道你說得對，等會兒我們談談如何？」男子接著大聲質問，「為什麼我們（美國）不與中國在『一帶一路』上合作？」

賀錦麗繼續回應稱，「好吧！演講結束後我們再說，我很高興和你談談。但是現在，讓我們繼續原來的議程，包括向所有人講話，讓每個人的聲音都被聽到，因為這是我們民主的一部分。每個人都有機會發言，每個人都有機會被傾聽。」隨後，美國特勤局工作人員來到這名男子的身邊，將他帶離了現場。

中國用一個世代的時間就從窮國變成美國的主要戰略和經濟對手，其基礎設施建設可能是其現代化進程中最明確、也最令人欽佩的一面。圖為廣州南沙港鐵路跨西江大橋。（圖／新華社）

報導說，美媒《華爾街日報》也指出，就連批評中國態度最堅決的人也驚歎於中國建造橋樑、鐵路和其他基礎設施的能力。美國總統拜登是最新一位提及中國上述成就的美國領導人，他提出要花費逾2兆美元（約台幣57兆元）來修繕橋樑和公共交通，實現機場現代化並翻新社區，擴大寬頻網路覆蓋面積並換掉鉛水管，這些都是想在競爭中擊敗中國需要付出的代價。

《華爾街日報》表示，當年的窮國用一個世代的時間就變成了美國的主要戰略和經濟對手，而基礎設施可能是其現代化進程中最明確可見、也最令人欽佩的一面。