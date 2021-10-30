美法兩國自上月起因澳洲毀棄與法國的潛艦合約而失和。美國總統拜登試圖修補關係，今天與法國總統馬克宏會面，承認處理過程不夠妥善；馬克宏則盼美方以行動贏回法國的信任。

澳洲9月中旬宣布與美英共組AUKUS三方聯盟，將借助美英技術，打造核動力潛艦艦隊，同時毀棄數年前與法國簽署的柴電潛艦巨額合約。法方勃然大怒，稱此事無異於在法國「背後捅刀」。

「紐約時報」報導，事隔6週後拜登今天與馬克宏（Emmanuel Macron）一對一會面，希望冰釋前嫌；這是兩人自這場外交危機發生以來首度碰面。拜登承認，此事確實本可處理得更妥善。

拜登正在羅馬出席今、明兩天的20國集團（G20）峰會。他抵達義大利後對媒體說：「我們的做法不圓滑。這件事沒有做得很得體。」

紐時認為，法國是美國相交最長久的盟國之一，拜登親自承認過失，顯示他已準備走出這場糾紛，繼續向前邁進。

「華盛頓郵報」指出，拜登坐在馬克宏身旁表示，他沒想到法國會感到措手不及，「我的印像是，很早以前就有人告知法國（軍售澳洲潛艦）交易無法通過」。

馬克宏在媒體被請出會談時表示，美法關係有所改善，「我們一起澄清了雙方必須澄清的事情，現在重要的是要確保日後不會再出現這種情況」。

馬克宏昨天已先與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通過電話，法方在通話後發出聲明，稱潛艦軍售案翻盤破壞兩國間的信任，直言「現在該由澳洲政府拿出具體行動，以體現澳方最高當局重新定義法澳關係基礎的政治意願」。

路透社報導，拜登與馬克宏談話氣氛融洽；但馬克宏會後直言，要重新贏得法國的信任，靠的是行動，不是言語。

他說：「信任就像愛：告白是很好，但最好還要能證明。」

馬克宏說這場會面重要，但也必須「放眼未來」，如今真正重要的是雙方未來數週、數月、數年內的共同合作。

今天稍晚，拜登與馬克宏發布聯合聲明，拜登承認歐洲盟國發展「更強大、更具效能的歐洲防衛」的重要性；馬克宏一直以來都在積極推動不需仰賴美國的歐洲防務體系。