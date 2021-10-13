蔡英文總統今天表示，政府提出「前瞻水環境建設計畫」，預計投入超過2000億元的預算，加速水利建設。更以多元開發新水源的方式，推動各項水資源計畫。水利工作是一棒接著一棒的傳承，她請大家與政府一起努力精進水利建設，為下一個世代打造更美好的家園。

總統頒發終身成就獎予水利署前副署長林火木(總統府提供)

蔡英文總統今天與行政院長蘇貞昌、經濟部次長曾文生、水利署長賴建信、自來水公司董事長胡南澤等人共同出席「涓滴守護 韌性臺灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮」。

蔡英文表示，今年初的百年大旱，讓我們深刻地感受到，水資源的珍貴及重要性。她要特別感謝水利同仁在抗旱期間，積極協助調水、找水，開發緊急使用的抗旱水源。在中央和地方、政府和民間的共同努力下，終於在6月解除限水措施，度過百年大旱的考驗。

她提到，現場有許多同仁今年也出席國慶典禮，加入抗旱英雄的遊行車隊。一路上接受到的熱情歡呼，就是對他們的謝意和敬意。她也恭喜今年終身成就獎的得主水利署前副署長林火木，投入水利工作超過一甲子的時間，從基層做起，參與許多重大水利建設。

蔡英文指出，在921震災期間，林火木投入石岡壩、草嶺堰塞湖的搶修，確保中部地區穩定供水。她也恭喜所有得獎的水利同仁，以及抗旱有功的團體和工班職人，在工作崗位上盡心盡力，不僅是民眾安全的守護者，也是國家經濟發展的重要後盾。「大家都辛苦了」。

她說，這幾年來，台灣面臨極端氣候的挑戰。政府在2017年提出「前瞻水環境建設計畫」，預計投入超過2000億元的預算，加速水利建設。同時，更以多元開發新水源的方式，推動各項水資源計畫，積極打造「不缺水、不淹水、喝好水、親近水」的永續環境。

她強調，治水是國家百年大計，水利工作是一棒接著一棒的傳承。大家正在為下一個世代的台灣，打下重要的基礎。她也請大家與政府繼續一起努力，「讓我們一起持續精進水利建設，為下一個世代，打造更美好的家園」。