國內太陽能EPC龍頭開陽投控，今年切入儲能系統，預期在年底前將有1MW完成接入台電系統。開陽董事長蔡宗融表示，台灣是出口導向國家一定要做綠電，不然以後出口到歐洲國家就要交昂貴的碳稅。能源應視為國戰略考量，其重要性不亞於糧食。台灣要成為綠金的國家，除了發展太陽能和風電外，儲能系統的建置也相當重要，儲能產業是台灣的另一個兆元產業。

蔡宗融表示，開陽投控明年會有1.5MW的儲能接入台電、2023年則預計有25MW，之後希望每年都有25MW的建置接入台電。

談到儲能系統的規畫，蔡宗融表示，目前也有和國外公司洽談合作，未來的維運是儲能的重要項目，開陽會將電池管理系統發揮最大效率，目前除了電芯不是自已生產，其他電池模組到系統都是自己來。第一套儲能1MW在12月底前完成接入台電系統。安全系統是最大考量，目前保固期可達10年。至於儲能的系統回收，還是要看政府的態度，希望能比照光電系統的回收費用機置，一開始就先提撥，光電20G的建置量有200億元的資金來處理回收。

蔡宗融指出，儲能系統目前的限制條件包括必須是工業用地其次是要有饋線，因此要建置產能系統沒有這麼容易，而目前台灣是以光電為優先考量，饋線也以光電為優先。因此儲能系統的建置是較不容易。

談到儲能系統的規格，蔡宗融分析，大陸的儲能都是作大型300以上aH，而台灣規格偏小僅約10aH，市場現在也是偏向ah數較大的電池芯，很多儲能的國際大廠傾向用大陸的電池芯。

蔡宗融指出，台灣未來缺電會在下午4點到晚上8點，所以未來長效型電池會在4~6小時，電池用量會是當初設計的4~6倍左右，因此儲能在台灣會是一個兆元產業。