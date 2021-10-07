有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056）今年預計配息1.8元，殖利率逾5.6%是歷年第三高，但0056近期受到大盤走勢疲軟，成分股長榮、友達、群創股價崩跌影響，股價在低點徘徊，讓不少投資人擔心是否會因參加除息而賠了價差？對此，不敗教主陳重銘認為，能不能填息是重點，並分享自己向來的操作，就是在除息前賣出，除息後再伺機買回。

今年0056預計配發1.8元，將在22日除息，若以6日收盤價31.88元計算，殖利率達5.64％，優於往年平均水準，預計有近50萬受益人參與配息行情。不過，0056近期股價處在低檔，過去半年來已下跌超過6%，今（7日）收盤價則為32.57元，上漲0.69元（或2.16%）。

由於成分股表現無力，拖累0056近期股價走勢，這也讓投資人猶豫是否該參加今年的除息，擔心是否會領了股利卻賠了價差。對此，陳重銘認為，能不能填息才是重點，「上半年受惠於筆電族群大漲，0056跟00878同步創下新高，報酬率也不分伯仲。但是在6月底0056納入長榮、友達、群創這些景氣循環股（因為台灣高股息指數每年6、12月審核成分股），而且不幸買在相對高點。」

此外，陳重銘分享，台股近期表現不穩定，且航運、面板股將景氣反轉，股價大跌一波，將增加0056的填息難度，但他也點出，0056將風險分散到30支成分股，每年也會汰弱換強，所以其實不用過度擔心少數成分股的表現。

陳重銘認為，今年要填息還是要看長榮、友達及群創，這些主要成分股的表現，他也透露自己一貫操作都是在除息前賣出，除息後再伺機買回。

知名理財達人施昇輝則在臉書專頁表示，很多人擔心參加除息，會不會賺了股息卻賠了價差，但他認為，「不過30幾元，每年配一塊多，差不多20年就還本了，然後一直領到你走，還可以讓子女繼續領。」意即以長遠來看，0056並沒有太大問題。

財經部落客「股海老牛」則列出過去6年0056的填息天數，2016年花159天，往後依序是61天、80天、49天及28天，並邀請大家猜猜今年要花多久才能填息，此外，股海老牛也分析除息看法，「想領息就先買，想便宜就除息後找機會。」

0056的30支成分股中，前五大成分股分別是長榮的6.82%、友達的4.09%、緯創的3.80%、仁寶的3.74%及大聯大的3.73，今年雖增加航運及面板股，但多數比重仍放在電子股上。