桃園市龜山區12日承恩公司砂石廠側牆倒塌導致計程車司機遭活埋慘死，檢方傳訊梁姓登記負責人、劉姓廠長、魏姓機械操作人，訊後認劉男涉犯過失致死罪嫌重大，有串證之虞，聲請羈押。法院認為劉男通訊軟體有滅失情形，裁定羈押並禁見。

桃園地院指出，劉姓男子犯罪嫌疑重大，且與其他證人供述不一。另檢視其手機後，通訊軟體內容有滅失情形，足認有湮滅證據、勾串證人之虞。因此非予羈押顯難保全後續偵查、審判之順利進行，應予羈押，並禁止接見通信。