小黃司機被活埋 砂石廠廠長因關鍵1動作遭羈押禁見 14:442021/10/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 承恩公司砂石廠劉姓廠長（右一）事發後刪除手機通訊軟體，且供述與其他證人不符，法院裁定羈押並禁見。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區12日承恩公司砂石廠側牆倒塌導致計程車司機遭活埋慘死，檢方傳訊梁姓登記負責人、劉姓廠長、魏姓機械操作人，訊後認劉男涉犯過失致死罪嫌重大，有串證之虞，聲請羈押。法院認為劉男通訊軟體有滅失情形，裁定羈押並禁見。 桃園地院指出，劉姓男子犯罪嫌疑重大，且與其他證人供述不一。另檢視其手機後，通訊軟體內容有滅失情形，足認有湮滅證據、勾串證人之虞。因此非予羈押顯難保全後續偵查、審判之順利進行，應予羈押，並禁止接見通信。 合庫銀重視資安 數位轉型見成效 美商務部更新資安建議 防外國對手企業掌控 #通訊軟體 #羈押 #廠長 #禁見 #砂石廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱銳光電獲潛力中堅企業獎 04:102021/10/13 投資理財 路上見「6666」鐵支車牌 一查價格眾人驚呆 11:412021/10/13 生活 死對頭陳沂狠酸「雞龍之戰」歹戲拖棚 怒嗆雞排妹不善良 09:102021/10/13 娛樂 永不放棄的愛 育見孩童未來 13:012021/10/13 生活 鹽埕警追討債集團揮軍北上 查獲2手槍30發子彈 10:222021/10/13 社會 罷工空姐彎腰掉出胸部 前記者狂拍還傳砲兵團 加判20天 11:532021/10/13 社會 紅襪淘汰光芒 赫南德茲 再見一擊 04:102021/10/13 運動天地 竊密跳槽挖客戶 害前東家虧3.9億 04:102021/10/13 社會新聞 鄭麗文諷第1個投降 蘇反嗆不要臉 04:102021/10/13 焦點要聞 中和警員遺失酒測器 民眾熱心送回 13:182021/10/13 社會 桃園砂石廠牆塌 小黃司機慘遭活埋亡 檢察官複訊後聲押廠長 04:102021/10/13 社會新聞 社會熱門新聞 運鈔車遭貨車攔腰撞爆炸起火 2保全燙傷 3千萬現金狀況曝光 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 副駕駛座翹腳後果多慘？她大腿骨折插進屁股X光片驚悚曝 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 文青女友真面目「性慾強又能吃」 廢宅哀嚎招架不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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