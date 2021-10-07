農曆九九重陽節將屆！台中市政府勞工局特推出「農曆九月重陽節 中市推樂齡就業」，規畫一系列友善中高齡就業活動，包含3場次聯合徵才邀集43家次廠商釋出超過1600個就業機會；勞工局長張大春說，另更加碼邀請知名媒體人阮慕驊、夏韻芬及蔡詩萍辦理3場次名人講座活動，歡迎踴躍參加。

張大春表示，市長盧秀燕積極打造銀髮宜居城市，指示該局妥善規畫協助中高齡就業活動。 此次3場次聯合徵才將於10月8日、20日、23日登場，邀集製造業、精密機械業及服務業等43家次廠商釋出逾1600個職缺；其中韋翰實業現場技術員釋出6萬元高薪，旭東機械光電系統工程師薪資上看5萬5000元，服務業豐原醫院照顧服務員月薪4萬4000元以上。

勞工局更加碼舉辦3場名人講座，於10月17日、23日、30日，分別邀請知名媒體人阮慕驊、夏韻芬及蔡詩萍，分享職場經驗並傳授就業秘笈及理財創富之道，活動免費，歡迎把握機會，踴躍參加。

台中市就業服務處強調，因應「中高齡者及高齡者就業促進法」施行，市府也為協助中高齡求職者與事業單位更好的服務，在豐原區陽明市政大樓一樓升級設置「銀髮人才就業諮詢暨職務再設計展示專區」，歡迎市民朋友預約參觀諮詢。