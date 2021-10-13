勞動部勞動力發展署公告自10月4日起第2次受理110年度《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》，及持續受理111年度《繼續僱用高齡者補助計畫》，歡迎事業單位提出申請。

因應我國人口負成長及高齡化現況，為鼓勵中高齡及高齡勞工續留或退休後重返職場，促進事業單位留用將屆退的員工，並運用政府資源提供64歲員工退休再就業相關服務，營造友善就業環境。因此勞動部勞動力發展署自110年9月1日起受理申請111年度《繼續僱用高齡者補助計畫》，另於110年10月4日公告第2次受理110年度《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》的申請。

為鼓勵雇主協助屆齡退休的64歲中高齡員工辦理或提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務等退休後再就業準備相關措施，為員工做好退休準備，事業單位可向勞動部勞動力發展署申請《中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫》諮詢費用或講師鐘點費等相關補助，也可與多個事業單位聯合辦理申請，每一雇主每年最高可申請50萬元。

另，為鼓勵雇主持續僱用屆齡強制退休年齡(65歲)員工，111年度《繼續僱用高齡者補助計畫》自9月1日起至10月31日止受理申請，雇主需符合留用民國46年出生之員工達30％、年滿65歲後繼續僱用達6個月以上且繼續僱用期間不低於原薪資等條件，前6個月每月補助1萬3千元，第7至18個月每月補助1萬5千元；如甲公司於111年滿65歲員工有3人，公司經評估後預定繼續留用1人，則甲公司預定留用比率達33％，已超過規定之30％，即可就近向公立就業服務據點提出申請。

勞動部勞動力發展署為鼓勵及支持中高齡及高齡勞工就業，提供各項獎助津貼及措施，為便利民眾查詢，於勞動部勞動力發展署官網設有「中高齡者及高齡者就業服務」專區(網址：https://reurl.cc/od2kyM)，相關補助計畫內容及申請表單都可至專區下載，也可向勞動力發展署委辦的中高齡者就業補助計畫彙管單位02-7737-8077、7737-8078洽詢。