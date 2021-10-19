為發展軌道經濟，台中市政府經發局提出「中港邱比特弦線新經濟計畫」，建立捷運微商圈提升民眾搭乘捷運觀光及逛街的意願。市議員楊正中今天質詢說，該計畫剛上路，還未盤點要成立、輔導哪些商圈就先發包行銷案？經發局應務實擬定相關策略，不要還沒有內容就只想行銷。經發局長張峯源說，4大執行策略正在執行中。

楊正中指出，經發局爭取中央前瞻二期計畫獲得補助2000萬、市府配合858萬，總共2858萬，辦理捷運沿線軌道經濟發展，希冀透過該計畫翻轉老舊市區形象、打造青年創業場所、帶動店家數位轉型、形塑軌道商圈路網、建構新型商務模式、搭配政策數位行銷。

楊正中認為，依經發局軌道經濟「捷運到哪裡、產業就到哪裡」的邏輯，那麼目前經發局目前盤點捷運沿線上那些商圈？預計要成立哪些「捷運微商圈」？經發局張峯源局長回覆，目前捷運車站半徑2公里內天津商圈已成形，其他還在盤點中。

楊正中質疑，捷運微商圈目前選址八字都還沒一撇，況且計畫才剛上路，結果行銷卻先發包？雖然經發局希望透過捷運商圈的形成帶動人潮搭乘捷運是好事，但是計畫內容才剛公布、民眾及店家對於計畫內容還不清楚就要做行銷，到底要行銷什麼？台中購物節嗎？

楊正中強調，經發局好好擬定相關策略，透過實際執行策略輔導捷運沿線店家轉型，為台中的第一條捷運挹注更多乘客搭乘的意願及吸引力。

經發局長張峯源表示，藉此一計畫盤點捷運車站沿線商家，建立捷運微商圈，來提升民眾搭乘捷運觀光及逛街的意願；已在此次追加減預算編列2800多萬元預算，4大執行策略正在執行中。