核三廠。（本報系資料照）

為配合政府2025非核家園政策，核三廠1、2號機運轉執照將分別於2024年7月27日及2025年5月17日屆期，並進入除役階段，環保署今(25)日將召開「核能三廠除役計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」。環團表示，台電應提出包含25年後拆除物的高低階放射性廢棄物移出計畫，否則核廢料一天不移出，土地就一天無法恢復。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，在核電廠除役過程中，將產生大量的中低放射性廢棄物，而存放在乾式貯有設施中的用過核燃料棒，其時限也僅能存放40年，只要核廢料一天不移出去，除役流程就算執行完畢也仍是禁制區，土地仍無法恢復原狀。

崔愫欣說，不同於核一、二廠的除役環評狀況，核三除役已承諾採用室內乾貯以降低輻射風險，同時核三廠因當年設計較新，也未出現如核一、二廠燃料池爆滿之狀況，台電應把握這些優勢，在除役計畫中明定包含25年後拆除物的高低階放射性廢棄物移出計畫，才是實質除役，並承諾高低階核廢料之貯存及運送的嚴格管制，盡速提出完善的除役計畫交付審查。

「核三建廠在地居民無法參與，此次除役不應再剝奪在地居民的參與權！」高雄市公民監督公聯盟理事長林莉棻指出，為落實公民的實質參與，除役工程、核廢管理的在地監督，由在地居民主導地方重建復育、再生與創生計畫，中央政府也應成立「核三廠除役委員會」，成員應包括地方政府、在地居民、環保團體、專家學者，民間成員席次應占5分之3。

林莉棻表示，台電也應負起企業社會責任，對於過去40年因核電廠而造成對地居民生活就社會經濟、文化資產及自然生態所遭受的各種負面影響，應做完整調查並提出補償計畫。

地球公民基金主任蔡卉荀指出，過去家公園管理處、林務局、海生館皆有很豐富的在地調查資料，但台電卻未將之納入環評書中，呼籲台電收集這些單位的研究資料，詳實評估核三除役的輻射塵、排水、整地等措施，會對生態棲地與物種利用帶來什麼影響，並提出因應對策。

屏東環保聯盟理事張怡提醒，核一、核二除役曾經出現黑道圍標的情事，台電應遵守政府採購法的正當程序，主動聯繫屏東地檢署，與警方廠商共同成立核三除役工程的平台，杜絕未來除役工程可能行發的相關弊病。