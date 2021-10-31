北京2022冬奧即將登場，相關防疫政策各界高度關注。北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，疫情發生是一個大概率事件，「我們不希望它來，但也有充分的準備」，當局設定了4個目標。

他說，四個目標分別是，一，涉冬奧會的境外人員不發生規模性聚集。二，不能因為疫情防控不力，導致疫情擴散或比賽中斷。三，保證城市層面的安全，不能因為閉環內疫情導致閉環破裂，產生城市本土病例。四，不能發生除新冠肺炎以外，食物中毒等公共衛生事件。

至於運動員是否要求接種「加強針」？黃春表示，北京冬奧會所有中國運動員及相關保障人員都必須接種加強針，國外運動員鼓勵接種加強針，但並不強制。

參與人員每日都需進行核酸檢測，如何保證便利性？他說，從早到晚都能提供核酸採樣服務，保證運動員、其他參與賽事的利益相關方能在方便的時間進行採樣。核酸檢測一般情況采用咽拭子檢測。

至於會有外國運動員因防疫政策過嚴不參加冬奧會嗎？黃春表示，10月25日第一版防疫手冊推出後，北京冬奧組委連續召開了7場針對不同人群的政策說明會，打消了大部分外國參加冬奧會人員的顧慮。

此外，他說，正在進行的測試賽完全按照2022北京冬奧會賽時要求進行防疫，閉環管理的同時也為大家提供了很多生活、工作的便利條件，大多數運動員及教練表示肯定防疫政策。