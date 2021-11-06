《路透社》引述軍事戰略家，針對北京可能採取對台行動進行的6種想定進行兵推，從封鎖馬祖開始，依序為占領金門、管轄台海領空、全面封鎖、無預警空襲，到大舉侵台為止。對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，共軍的期望是在最短時間內瓦解國軍有組織的抵抗，而路透社的六階段想定，剛好與共軍的目標與手段背道而馳。

揭仲說，根據共軍學者對武力犯台的相關論述，共軍如果要動用武力解決台灣問題，在目標上會要求徹底占領全台灣，不讓其口中的「分裂勢力」有任何死灰復燃的機會；在手段上會追求速戰速決，期望以一個迅速而具決定性的打擊，於最短時間內瓦解國軍有組織的抵抗，以避免讓美國的軍事干預或其他連鎖效應有足夠醞釀的時間。而路透社的六階段想定，剛好與共軍的目標與手段背道而馳。

揭仲指出，路透社想定的前四階段，依序為封鎖馬祖、占領金門、管轄台海領空、全面封鎖，全都屬於「以戰逼和」的手段，但這些手段並不足以確保共軍能占領全台灣，除非台灣民心士氣極端脆弱、立刻決定投降；反而會因為軍事行動的暫停或放緩，不僅讓本島的國軍獲得平戰轉換、戰力保存、動員與調整態勢所需的時間，使共軍難以速戰速決，也會讓外力干預或連鎖效應獲得所需要的時間。這些都是共軍在武力犯台時，會力求避免的。

揭仲說，中共若決定動用武力解決台灣問題，會盡可能集中力量直接攻擊台灣本島，對於國軍所控制的外離島，除少數會對共軍直接攻擊台灣本島的軍事行動造成重大干擾者，例如東引；或是可輕而易舉拿下者，如東沙。其餘如金門等可能就是以火力使島上設施喪失作用即可，未必會浪費兵力與時間先行奪取。

揭仲強調，共軍的相關論述也承認，要具備武力犯台速戰速決的能力，共軍還有一些戰力整建的目標要達成；因此在相關條件具備前，中共不會輕易動用武力犯台，除非政治局勢出現北京無法接受的變化。

國防部發言人史順文則表示，對於中共各種犯台可能行動與企圖，國軍已研擬相關應處措施，並擬定作戰計畫，透過演訓時機驗證、修調，以強化戰力，肆應敵各種可能威脅，維護國家整體安全。